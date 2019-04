W ręce miał „zawiniątko”. Spanikował na widok policji

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zauważyli opla corsę, w którym siedzieli młodzi mężczyźni. Na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać. Policjanci od razu sprawdzili, dlaczego są tak niespokojni…

Kontrolę prowadzono około godz. 17:20 w Oławie przy ul. Rybackiej. – Okazało się, że kierowca, 19-letni mieszkaniec Oławy, w zaciśniętej pięści miał woreczek foliowy z zawartością białego proszku – mówi asp. Wioletta Polerowicz. – Następnie w schowku samochodu policjanci znaleźli kolejne zawiniątko również z zawartością białego proszku. Po krótkiej rozmowie z funkcjonariuszami, mężczyzna przyznał, że woreczki są jego własnością, a ich zawartość to amfetamina. Zabezpieczony proszek został zważony, łącznie mieszkaniec posiadał przy sobie 0,73 grama amfetaminy.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem środkami odurzającymi.

Obecnie policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy, w tym również to skąd podejrzany miał środki odurzające i czy zajmował się ich dystrybucja.

