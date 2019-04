Siedzieli nad Odrą. Jeden nagle wskoczył… Ciąg dalszy akcji

Około dwóch godzin trwała akcja na Odrze. Strażacy przyjęli zgłoszenie około godz. 19.30. Trzech mężczyzn wypoczywało nad wodą, nagle jeden z nich wskoczył do rzeki. Nie wypłynął. Ratownicy wodni przeszukiwali teren w rejonie około kilometra od miejsca, w którym mężczyzna wskoczył. Jak informuje Krzysztof Gielsa, rzecznik prasowy KP PSP w Oławie, po około dwóch godzinach akcja ratunkowa przekształca się w akcję poszukiwawczą. Około godziny 21.00 działania zakończył jeden nurek, i do wody wszedł drugi. Jeszcze przed 22.00 akcja prawdopodobnie na dziś zostanie zakończona. Jeśli nie uda się odnaleźć mężczyzny, jutro policja zadecyduje co dalej. Na miejscu pracowały trzy łodzie z Jelcza-Laskowic, Bystrzycy i Siedlec. Oprócz jednostek z Oławy, Jelcza-Laskowic, OSP Bystrzyca, OSP Siedlce, ściągnięto też grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Wrocławia

Kategoria artykułu: Na sygnale