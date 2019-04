Zdjęcie ilustracyjne

Jedna śmierć w święta

Statystyka. Na dolnośląskich drogach policja prowadziła wzmożone kontrole. W ciągu czterech dni doszło do jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Akcja „Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2019” była prowadzona od 19 do 22 kwietnia. Z policyjnych statystyk wynika, że na Dolnym Śląsku było wyjątkowo spokojnie. – Ruch był wzmożony, ale odnotowano mniejszą liczbę zdarzeń niż w ciągu dni roboczych – mówi st. asp. Monika Kaleta z KWP we Wrocławiu. – Od piątku do poniedziałku w naszym regionie doszło do 18 wypadków, w których 23 osoby zostały ranne.

Nie obyło się bez tragedii, bo w powiecie kłodzkim życie stracił motocyklista. Prawdopodobnie przekroczył dozwoloną prędkość i przewrócił się, zginął na miejscu. Zagrożenie stwarzali też pijani kierowcy. Policja zatrzymała 102 takie osoby.

