Zdjęcie ilustracyjne

Miał sądowy zakaz, ale znów jechał pijany – dwa razy w ciągu doby!

Czy musi wydarzyć się tragedia, aby tacy kierowcy zaczęli myśleć?! Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali mieszkańca, który mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu wsiadł za kierownicę. Kilkanaście godzin później, ten sam mężczyzna ponownie wpadł w ręce policjantów. Tym razem poziom alkoholu w organizmie wyniósł 2.65 promila. – Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – mówi podinsp. Alicja Jędo.

*

18 kwietnia, tuż po północy w Jelczu-Laskowicach na ul. Bożka policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 48-latka, kierującego samochodem osobowym marki Renault Thalia.. Podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od kierowcy alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. – W trakcie dalszej kontroli okazało się, że 48-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez oławski sąd, obowiązujący do października przyszłego roku – dodaje Jędo. – Po wykonaniu wszystkich policyjnych czynności, funkcjonariusze wręczyli mu wezwanie do stawiennictwa w jelczańskim komisariacie, a samochód z kluczykami przekazali członkowi jego rodziny.

*

Po 16 godzinach od przeprowadzonej kontroli, pijany 48-latek ponownie został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej, tym razem na ul. Mieszka I. Alkomat wykazał ponad 2.6 promila alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialnemu kierowcy, za złamanie zakazu sądowego i dwukrotne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kategoria artykułu: Na sygnale