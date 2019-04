Robili przeszukanie, przy okazji zatrzymali mieszkańca z narkotykami

Kara do 8 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkwoi zatrzymanemu przez oławskich policjantów, podejrzanemu o przestępstwo narkotykowe. Wpadł w ręce funkcjonariuszy pionu kryminalnego przeszukujących garaż. – 14 kwietnia policjanci realizowali czynności służbowe związane z zabezpieczeniem mienia pochodzącego z włamań i kradzieży – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Natknęli się tam na mężczyznę, który jak się później okazało, posiadał przy sobie 25 gramów amfetaminy i 5 gramów marihuany. Z tej ilości narkotyków można było uzyskać około 250 porcji handlowych amfetaminy i ponad 30 porcji marihuany. Zatrzymany z narkotykami to 25-letni mieszkaniec Oławy, został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Przyznał się do posiadania środków odurzających.

Źródło KPP w Oławie

