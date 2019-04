Wielka szkoda…

Pałac w Zabardowicach sprzedano w 2013 rok za niespełna 1,2 mln zł. Trzykondygnacyjny budynek z kamienia łamanego i cegły powstał pod koniec XIX wieku. Dziś w nocy spłonął…

Miała tam być placówka rehabilitacyjno-medyczna, z dzienną terapią zajęciową i opieką całodobową… Można powiedzieć, że plany legły w gruzach. Pożar, który wybuchł z soboty na niedzielę na poddaszu, zniszczył zabytek niemal doszczętnie… Niektórzy mieszkańcy mówią, że na poddaszu spotykali się ludzie, którzy pili alkohol i brali narkotyki. Być może ktoś zaprószył ogień… Już wcześniej dochodziło tam do drobnych pożarów. Strażacy dostali zgłoszenie o godz. 1.31. Kiedy dotarli na miejsce dach był w ogniu. Pożar rozprzestrzeniał się na około 450 metrach kwadratowych. Na miejscu pracowało aż 20 zastępów. Zadysponowano również do pomocy strażaków z Wrocławia i Strzelina. Akcja gaszenia trwała całą noc, ale po godzinie 8.00 strażacy jeszcze pracowali na miejscu. Budynek zabezpieczono z każdej strony, nie można wchodzić do środka. Grozi zawaleniem,

– Wielka szkoda, pałac przetrwał wojnę, zwłaszcza, że w okolicach tej miejscowości toczyły się ciężkie walki… Przetrwał upadek PGR-U i już kiedy znalazł się inwestor i wykonano zabezpieczenie dachu, teraz wszystko poszło z dymem – mówi Bogdan z Oławy.

Fot. Grzegorz Miłosz



Fot. Agnieszka Herba

***



Zdjęcie z archiwum GP-WO

Kategoria artykułu: Na sygnale