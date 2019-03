Wyjechał na czołówkę

Wypadek na trasie Wrocław-Oława. Dziś około godz. 16.20 na wysokości szklarni w Siechnicach doszło do zderzenia dwóch aut. Z relacji kobiety, która była świadkiem wypadku wynika, że samochód osobowy z przyczepą (volkswagen pasat) nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim autem osobowym (citroen xara picasso). Kierowca citroena próbując uniknąć czołówki zjechał na pobocze, ale to nie pomogło, volkswagen zahaczył o jego samochód. Citroen dachował, w środku był mężczyzna i dwoje dzieci. Na miejsce wypadku wezwano pogotowie, policję i straż pożarną. Do szpitala zabrano osoby z citroena. Z wstępnych ustaleń wynika, że młodemu kierowcy volkswagena i pasażerce nic poważnego się nie stało.

Kategoria artykułu: Na sygnale