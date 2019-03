Puszek o krok od śmierci. Strażacy ruszyli na ratunek!

Dziś (22 marca) w Gaju Oławskim strażacy przeprowadzali nietypową akcję. Szczeniak o imieniu „Puszek” wpadł do studni

Właściciel dość szybko zorientował się, że pies uciekł z posesji, szukał go i na szczęście w porę usłyszał skomlenie. Znalazł Puszka w głębokiej studni, na ratunek wezwał strażaków. Sam nie był w stanie pomóc psu, który był w dole głębokim na około osiem metrów, przez kilkadziesiąt minut walczył, i cały czas pracował łapkami, aby nie utonąć. Strażacy użyli specjalistycznego sprzętu, jeden z nich został spuszczony do studni i szczęśliwie wyciągnął Puszka. Piesek ma poranione łapki, był wyziębiony, natychmiast owinięto go kocem termicznym i zawieziono do weterynarza.

– Ma siedem miesięcy, jest szalonym pieskiem, wszędzie go pełno, jest bardzo ciekawy świata i wykorzystuje każdą, nawet najmniejszą okazje, żeby uciec – mówi właściciel, który jest bardzo wdzięczny strażakom za sprawne działanie. Więcej o tej akcji napiszemy w papierowym wydaniu „Powiatowej”

Fot. Wioletta Kamińska

