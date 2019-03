Włamał się i szybko pożałował

Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali złodzieja chwilę po tym, jak otrzymali zgłoszenie. Na komisariat zgłosił się poszkodowany, który powiedział, że 18 marca około południa z magazynu przy ulicy Parkowej ktoś ukradł piłę spalinową i torbę, w której były wkładki do zamków. Starty wycenił na około 2 000 złotych.

Policjanci przyjęli zgłoszenie i od razu przeszukali pobliski teren. Poszli również na ogrody działkowe przy ulicy Słonecznej, tu zobaczyli mężczyznę, przy którym leżała piła spalinowa i torba. Szybko okazało się, że to sprawca. – 31-latek przyznał się do włamania i kradzieży, został zatrzymany – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Policjanci odzyskali skradzione przedmioty. Złodziej żałował tego co zrobił, mówił, że to było głupie i niepotrzebne…

