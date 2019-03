Nie ustąpił pierwszeństwa

Przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Andersa doszło do zderzenia motoroweru z samochodem. Około godziny 4.30 prowadzący auto marki Ford jadąc od strony ulicy Kutrowskiego nie ustąpił pierwszeństwa jazdy motorowerzyście. W wyniku czego doszło do wypadku. Na miejscu pojawiły się służby – pogotowie ratunkowe i policja. Poszkodowany właściciel jednośladu został przewieziony do szpitala na badania. Kierującemu samochód Ford zostało zatrzymane prawo jazdy.

Kategoria artykułu: Na sygnale