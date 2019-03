Dozór policyjny dla 28-latka za amfetaminę

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oławskiej komendy zatrzymali 28-letniego mężczyznę, przy którym ujawnili ponad 10 gramów amfetaminy. Z tej ilości można by było uzyskać ponad 100 porcji handlowych narkotyku.

– Za posiadanie znacznej ilości środków psychotropowych podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat – informuje oficer prasowy KPP w Oławie podinsp. Alicja Jędo.

9 marca tuż przed godziną drugą w nocy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, realizując zadania z zakresu przestępczości narkotykowej na ul. Grota Roweckiego w Oławie, wylegitymowali dwóch młodych mężczyzn. Przy jednym z nich, 28-letnim mieszkańcu Oławy, ujawnili woreczek strunowy ze sporą zawartością białego proszku. Podejrzewając, że mogą to być narkotyki, funkcjonariusze zabrali mężczyzn do komendy, aby wyjaśnić, z jaką sytuacją mają do czynienia. Po zrobieniu testu biała substancja okazała się amfetaminą.

– Podjęte wobec mężczyzn czynności służbowe dały podstawę do zatrzymania i osadzenia w policyjnym areszcie jednego z nich, 28-letniego mieszkańca Oławy – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Zebrany przez policję materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Policja wniosła również do Prokuratury Rejonowej w Oławie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanego.

Prokuratura przychyliła się do wniosku i zastosowała wobec 28-latka dozór policyjny. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Policja sprawdza, czy podejrzany za posiadanie narkotyków nie popełnił innych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kategoria artykułu: Na sygnale