Pijani na drogach. Rekordzista z gminy Oława miał ponad 3 promile!

Pijani kierowcy na drogach powiatu oławskiego. Policja apeluje o rozwagę.

Od początku marca oławscy policjanci zatrzymali 10 nietrzeźwych kierujących, niechlubny rekord ustanowił 45-letni mieszkaniec gminy Oława, który kierował rowerem po drodze publicznej, mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

– O tym, że duże zagrożenie w ruchu drogowym powodują kierowcy po spożyciu alkoholu, nikogo nie trzeba przekonywać – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Mimo wielu akcji prewencyjnych policji oraz innych instytucji w dalszym ciągu są osoby nieodpowiedzialne, które wsiadają za ,,kółko” będąc pod wpływem alkoholu. Niektóre z nich tracą uprawnienia do kierowania pojazdami, jednak najgorszą konsekwencją bezmyślności nietrzeźwych kierowców jest utrata życia lub zdrowia przez nich samych, przez bądź zupełnie przypadkowych ludzi.

W mijającym tygodniu w powiecie oławskim policjanci zatrzymali 10 osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu – 4 rowerzystów i 6 kierujących samochodami. Niechlubny tytuł rekordzisty wśród nietrzeźwych kierujących przypadł 45-letniemu rowerzyście z gminy Oława, który w chwili zatrzymania go do kontroli drogowej miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Na drugim miejscu uplasował się 44-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic, który kierował samochodem mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Ponadto mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

– Powyższe dane mogą sugerować, że niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu sądząc, że mając niewielki dystans do domu ,,jakoś się uda”. Takie myślenie jest mylne, ponieważ nigdy nie wiemy co się może wydarzyć na drodze – dodaje Jędo.

– Pamiętajmy, że wiele osób pod wpływem alkoholu jest zatrzymywanych na drugi dzień po spożyciu alkoholu. Niestety złudne jest myślenie pokutujące nadal wśród wielu kierowców, że w kolejnym dniu po spożyciu alkoholu ,,dobrze się czuje”, więc mogę jechać.

Przypominamy, że jazda samochodem w stanie nietrzeźwości według Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2017.0.2204 t.j.) jest przestępstwem.

Art. 178a. Kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat2.

Dodatkowo, osobie skazanej za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, każdorazowo sąd zasądza uiszczenie świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł (do 60 tys.zł), a w razie sprawcy, który dopuścił się takiego przestępstwa po raz kolejny -kwota ta wynosi co najmniej 10 tys. zł. Dodatkowo jest orzekany środek karny w postaci zakazu kierowania pojazdami na okres od 3 do 15 lat.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale