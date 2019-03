Zdjęcie ilustracyjne

Wpuściły oszustów, zostały okradzione. Myślały, że to pracownice ZUS i panowie z „wodociągów”…

Oławska policja ostrzega przed domokrążcami

Ostatni dzień lutego okazał się pechowy dla 86-letniej oławianki, która został okradziona w swoim mieszkaniu. Kobieta padła ofiarą dwóch oszustek, które podały się za pracownice ZUS. Na poczet „przyszłej podwyżki emerytalnej” oszustka poprosiła emerytkę o odcinek renty…

Podobna sytuacja wydarzyła się w połowie stycznia. 81-letnia mieszkanka Oławy padła ofiarą dwóch oszustów, którzy zapukali do jej mieszkania podając się za pracowników „wodociągów” i chcąc sprawdzić instalacje…kobieta straciła kilka tysięcy złotych.

– 28 lutego do drzwi 86-letniej oławianki zapukała kobieta podająca się za pracownicę ZUS. Poinformowała, że w związku z przyszłą podwyżką emerytur musi spisać „coś” z jej odcinka rentowego. Gdy emerytka oświadczyła, że nie posiada takiego odcinka oszustka stwierdziła, że w takim przypadku nie będzie podwyżki chyba, że kobieta okaże jej banknot 100-złotowy, z którego naciągaczka miała spisać numery – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Zaskoczona starsza pani spełniła żądanie i podała nieznajomej banknot. Gdy ta ostatnia miała wychodzić z mieszkania, w drzwiach pojawiła się inna kobieta, przedstawiła się jako lekarz z ZUS. Powiedziała emerytce, że musi ją zbadać, ale wcześniej chciałaby się napić wody. 86-latka nieświadoma dalszych konsekwencji wprowadziła „rzekomą lekarkę” do kuchni. W tym czasie koleżanka „lekarki” splądrowała mieszkanie i ukradła emerytce kilkaset złotych.

Okoliczności drugiej sytuacji wyglądały podobnie. Późnym popołudniem do mieszkania pokrzywdzonej zadzwonił domofon. Dzwoniący mężczyźni przedstawili się , jako pracownicy „wodociągów”, którzy muszą sprawdzić instalację hydrauliczną w jej mieszkaniu. Chcąc uwiarygodnić zasadność swojej wizyty dodali, że na całym osiedlu jest awaria z uwagi na pękniętą rurę. Kobieta w dobrej wierze wpuściła oszustów, którzy nakazali jej aby w łazience odkręciła wodę w kranie i napełniła naczynia, ponieważ za chwilę wody nie będzie. 81-latka zastosowała się do poleceń fałszywych pracowników wodociągów, napełniała naczynia wodą. W tym czasie oszuści przeszukali mieszkanie i ukradli jej złotą biżuterię i zegarki o łącznej wartości kilku tysięcy

Mając na uwadze wytyczne wojewódzkiego programu profilaktycznego „Wzorowy Senior” oławska policja apeluje o rozwagę i ostrożność.

Pamiętajmy !

– Oszuści, aby dostać się do mieszkania wymyślają różne sytuacje. Podają się za pracowników gazowni, wodociągów, przedstawicieli handlowych, pracowników ZUS. Pod byle pretekstem chcą wejść do mieszkania i odwrócić uwagę lokatorów, a następnie ich okraść.

– Najczęściej na swoje ofiary złodzieje wybierają osoby samotne i starsze. W wakacje łatwo nabrać mogą się dzieci, które często przebywają same w domu.

Działanie sprawców jest różne, ale cel ten sam

Jak się uchronić przed domokrążcami ?

– pod żadnym pozorem nie wpuszczaj nieznajomych do domu

– sprawdź czy osoba przedstawiająca się za pracownika danej instytucji, faktycznie nim jest

– poproś o okazanie dokumentów

– nie pozwól, aby swobodnie poruszała się po twoim mieszkaniu

– jeżeli masz podejrzenie, że odwiedzający może mieć złe zamiary zadzwoń na numer alarmowy, powiadom sąsiada lub kogoś z rodziny

– jeżeli mamy w rodzinie lub znamy osoby starsze, ważne jest aby informować je o takich przestępstwach; dużej mierze może to zapobiec przestępczym działaniom złodziei i ustrzec seniorów przed utratą dorobku całego życia.

