Zdjęcie ilustracyjne Agnieszka Herba

Jest praca w policji

Komenda Powiatowa Policji w Oławie informuje, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Termin naboru w garnizonie dolnośląskim wyznaczono na 7 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi policji mogą składać dokumenty u specjalisty ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Oławie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu: 71-38-17-209

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do specjalisty ds. Kadr i Szkolenia KPP w Oławie w celu złożenia następujących dokumentów:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w specjalisty ds. Kadr i Szkolenia KPP w Oławie, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale