Z narkotykami w garażu i samochodzie

Oława. Znaleźli. Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę forda escorta



30-letni oławianin trafił do policyjnego aresztu, ponieważ znaleziono przy nim trzy woreczki z amfetaminą. Jednak funkcjonariusze nie skończyli na tym, przeszukali także garaż mężczyzny, tu znaleźli więcej narkotyków. – Łącznie mundurowi zabezpieczyli prawie 105 gramów marihuany i 16 gramów amfetaminy – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Z tej ilości można by uzyskać ponad 500 porcji marihuany i 160 porcji amfetaminy.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających, przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. Grozi za to kara do 3 lat więzienia, a gdy przedmiotem przestępstwa jest znaczna ilość narkotyków nawet do 10 lat. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem środkami odurzającymi.

(AH)

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale