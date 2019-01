Był nietrzeźwy, uciekał przed policją i wpadł do rowu

Policjanci ogniwa ruchu drogowego z oławskiej komendy po krótkim pościgu, zatrzymali 25-letniego mieszkańca gminy Siechnice, który po alkoholu kierował citroenem i nie zatrzymał się do kontroli drogowej

W piątek 11 stycznia przed godziną 20.00 na jednej z dróg gminy Oława policjanci ogniwa ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego samochodem marki Citroen Jumper. F, Zignorował wezwania funkcjonariuszy do zatrzymania się i zaczął uciekać. – Po krótkim pościgu mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. Następnie wysiadł z auta i ponownie próbował uciekać, tym razem pieszo. Policjanci zatrzymali go. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy (prawie dwa promile alkoholu w organizmie).

Kiedy wytrzeźwiał przedstawiono mu dwa zarzuty: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za popełnione przestępstwa podejrzany odpowie przed sądem, który może wymierzyć mu kare pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd również zdecyduje na jak długo zostanie zostanie zatrzymane prawo jazdy.

