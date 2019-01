Źródło KPP w Oławie

Stracili prawo jazdy. Rekordzista jechał 190 km/h

Policjanci oławskiej drogówki od początku stycznia zatrzymali kierującym siedem praw jazdy za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. – Kierowcy samochodów osobowych, przy trudnych warunkach atmosferycznych, jechali drogami powiatu oławskiego z prędkością przekraczającą 100 km/h – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie

Funkcjonariusze z oławskiego ogniwa ruchu drogowego w ramach codziennej służby na drogach powiatu kontrolują przestrzeganie przepisów przez kierowców. – Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne – opady deszczu, śniegu i gołoledź, należy zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa podczas jazdy – przypominają. – Większość kierujących stosuje się do przepisów i zachowuje czujność na drogach. Niestety, znajdują się też tacy, którzy lekkomyślnie narażają nie tylko swoje życie i zdrowie, ale także innych uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych i rowerzystów. Ci kierowcy, pomimo trudnych warunków nie decydują się, aby zdjąć nogę z gazu. Policjanci oławskiego ruchu drogowego zarejestrowali siedmiu kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h, zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Wszyscy kierowali pojazdami z prędkością przekraczającą 100 km/h. Niechlubny rekordzista jechał po drodze krajowej K-94 z prędkością przekraczającą 190 km/h, gdzie dozwolona prędkość to 90 km/h. To mieszkaniec Oławy, który kierował hyundaiem

Wszyscy kierowcy za przekroczenie dozwolonej prędkości stracili prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

