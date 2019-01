Jechał pijany, chciał przekupić policjantów

Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa. Okazało się, że był nietrzeźwy, liczył na to, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności

25-letni obywatel Ukrainy próbował wręczyć policjantom łapówkę w wysokości tysiąca złotych w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych.

Do zdarzenia doszło tuż po północy 6 stycznia na ulicy Kutrowskiego. – Policjanci poczuli od niego alkohol i dlatego poddali go badaniu – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Okazało się, że 25-latek jest nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu we krwi. W związku z ujawnionym przestępstwem funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z nim czynności procesowe. Przedstawiono dwa zarzuty: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i próba wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Za to drugie przestępstwo podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale