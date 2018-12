Leżał na parkingu, ktoś zadzwonił na policję

Zima to ciężki okres dla osób, które w różnych okolicznościach życia straciły dach nad głową. Najgorsze są noce, kiedy temperatura spada już poniżej zera. Dlatego oławscy policjanci w czasie codziennej służby kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, zwracają też uwagę na osoby starsze, mieszkające samotnie.

Jedna z takich kontroli odbyła się 12 grudnia. Dyżurny oławskiej policji, po tym jak odebrał zgłoszenie, skierował dzielnicowych na parking przy ul. Lipowej. Funkcjonariusze zobaczyli tam leżącego na ziemi mężczyznę. Wylegitymowali go. Okazało się, że 52-latek pochodzi z powiatu świdnickiego, jest bezdomnym i od jakiegoś czasu przebywa na naszym terenie. Mężczyzna był bardzo osłabiony i zaniedbany. Policjanci powiadomili pogotowie ratunkowe, które po przyjeździe zabrało go do szpitala. O tej sytuacji funkcjonariusze powiadomili również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, z którymi policja na co dzień współpracuje.

– W ramach podejmowanych działań na rzecz bezdomnych i potrzebujących pomocy, policja systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą oni przebywać, m.in. klatki schodowe, piwnice budynków mieszkalnych, opuszczone budynki, ogródki działkowe, poczekalnie dworców PKP i PKS. – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Funkcjonariusze współpracują także z instytucjami powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym i samotnym.

Policja apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu !

– Nie przechodźmy obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy np. leżących w parkach czy przebywających na działkach . Zdarza się, że mylnie jesteśmy przekonani, iż jedynym powodem bezdomności jest alkoholizm człowieka lub jakiś inny nałóg. W obliczu zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, nie bądźmy obojętni.

– Posiadając informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych prosimy, aby przekazywać je do instytucji pomocowych, takich jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, a także do policji. Pamiętajmy, że czasami tylko jeden telefon może uratować komuś życie. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 997 lub 112.

– Informacje o bezdomnych narażonych na wychłodzenie możemy przekazywać policji również przez aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ponadto informujemy, że powiecie oławskim osoby bezdomne mogą korzystać z posiłków, wydawanych przez jadłodajnię Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej, w Oławie przy pl. Piastów 6. Posiłki są tu wydawane codziennie od godz. 11.00 do godz. 13.00

Kategoria artykułu: Na sygnale