Kolejny z wyrokiem za rasizm. Więzienie bez zawieszenia!

Jelcz-Laskowice Finał sprawy Pięć miesięcy pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał Maciej W., który zaatakował Włocha Ciro E. Zdaniem sądu oskarżony zrobił to na tle narodowościowym

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2016 roku w okolicach stacji benzynowej „Intermarche" w Jelczu-Laskowicach. Oskarżony wraz z kolegą byli pijani i kupowali alkohol. Pech chciał, że Włoch Ciro E. stał w kolejce przed nimi. – Oskarżam Macieja W. o to, że w dniu 5 września 2016 roku w Jelczu-Laskowicach użył przemocy wobec obcokrajowca, w ten sposób, że kopnął go kilkakrotnie w brzuch, pchnął niego rowerem oraz groził, trzymając w ręce nóż – mówiła prokurator podczas rozprawy, który odbyła się 16 listopada w Sądzie Okręgowym. – Czynu tego dopuścił się z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonego.

