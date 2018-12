Zdjęcie ilustracyjne Fot. Wioletta Kamińska

Ostatkiem sił trzymali go za nogi. Chciał skoczyć z wiaduktu

Jelcz-Laskowice. 23-latek chciał popełnić samobójstwo, ponieważ rzuciła go dziewczyna. Życie uratowali mu koledzy i policjanci, którzy przejeżdżali w pobliżu. Mężczyzna chciał skoczyć z wiaduktu. Koledzy ostatkiem sił trzymali za nogi zwisającego z barierki. Dzięki szybkiej pomocy policjantów, mężczyzna został wciągnięty na chodnik i przekazany zespołowi ratowników medycznych.

Wszystko działo się 8 grudnia około godz. 02.30, wtedy policjanci ogniwa interwencyjnego z KP w Jelczu-Laskowicach, patrolowali ulicę Oławską usłyszeli dwie głośno krzyczące osoby. – Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co się dzieje – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Natychmiast pojechali w stronę wiaduktu. To co zobaczyli przerosło ich oczekiwania. Dwóch młodych ludzi trzymało za nogi kolegę zwisającego głową w dół za barierką wiaduktu. Mężczyzna krzyczał, że chce się zabić, nie ma po co żyć. Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy zapobiegła tragedii. Policjanci chwycili desperata za ubranie i bezpiecznie wciągnęli na chodnik. Okazało się, że jest nietrzeźwy.

