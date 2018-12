UWAGA! Fałszywi policjanci znów oszukują!

Tylko dziś (12 grudnia) dyżurny oławskiej KPP odebrał już 6 zgłoszeń od mieszkańców, do których dzwonili oszuści podający się za policjantów! Wczoraj również było kilka takich zgłoszeń. Na szczęście żadna z tych osób nie dała się nabrać i natychmiast zgłosiła podejrzane działania policji. – Oszuści dzwonią z reguły do osób starszych, na telefon stacjonarny i mówią, że ich konto bankowe jest zagrożone, że ktoś podrobił ich dokumenty. Twierdzą, że są funkcjonariuszami policji i chcą przeprowadzić specjalną akcję, ale w tym celu konieczne jest pobranie pieniędzy z konta… – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Przypominamy, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie wymagają przekazania pieniędzy niezbędnych w prowadzeniu akcji policyjnych! Nie załatwiają też tego typu spraw przez telefon. Mieszkańcy, którzy odebrali podejrzane telefony natychmiast zgłosili się do dyżurnego KPP w Oławie. To bardzo dobra decyzja. Cieszymy się, że mieszkańcy zachowali zdrowy rozsądek i nie dali się nabrać na sztuczki złodziei. Prosimy wszystkie osoby, które odebrały w ostatnich dniach telefon od fałszywych policjantów, aby koniecznie zgłosiły ten fakt na komendę bądź dzwoniąc pod 997! Im więcej takich zgłoszeń tym lepiej. Policjanci operacyjni z Oławy już pracują nad tą sprawą!

Kategoria artykułu: Na sygnale