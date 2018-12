Nowy samochód i awanse!

Oława. KP PSP Nowy samochód pożarniczy otrzymała oławska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Uroczyste przekazanie pojazdu, połączono z nadaniem strażakom wyższych stopni służbowych.

– Dzisiejsza uroczystość to szczególne wydarzenie dla wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, a szczególnie dla tych, którzy na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – mówił 11 grudnia komendant KP PSP w Oławie kapitan Bartłomiej Marcinów. – Dziś otrzymują nowy samochód pożarniczy, który przez najbliższe kilkanaście lat stanie się podstawowym narzędziem ich pracy i będzie im towarzyszył praktycznie podczas każdej akcji, w której jednostka będzie brała udział.

Komendant nie ukrywał, że z utęsknieniem czekali na ten moment. Zakup nowego sprzętu jest bowiem ogromnym wyzwaniem dla komendy powiatowej, głównie ze względów finansowych. Wartość samochodu to prawie 800 tys. zł bez wyposażenia. Nie byłaby więc ich stać na sfinansowanie takiego zadania bez wsparcia przełożonych z komendy wojewódzkiej, instytucji, a przede wszystkich samorządów powiatu oławskiego – miasta Oława, gminy Oława, miasta i gminy Jelcz-Laskowice, a także Starostwa Powiatowego w Oławie, które po raz kolejny dostrzegły potrzebę doposażenia JRG i w sumie przekazały 320 tys. zł, co stanowiło wkład własny, jaki komenda musiała wykazać, by wziąć udział w projekcie zakupu sześciu pojazdów średnich dla komend powiatowych i miejskich województwa dolnośląskiego.

Nim samorządowcy i przedstawiciel komendy wojewódzkiej uroczyście przekazali strażakom kluczyki do wozu, Krzysztof Gielsa, zastępca komendanta KP PSP w Oławie, odczytał rozkaz o nadaniu wyższych stopni służbowych trzem strażakom KP PSP w Oławie. Wręczył je awansowanym zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu brygadier Piotr Grzyb w asyście komendanta Marcinowa.

Awanse otrzymali ogniomistrz Tomasz Olchówka – na starszego ogniomistrza, młodszy ogniomistrz Robert Rogaczewski – na ogniomistrza oraz starszy sekcyjny Michał Grabowiecki – na młodszego ogniomistrza.

Ostatnim elementem uroczystości było poświęcenie nowego samochodu, bo – jak zauważył Gielsa – aby samochód mógł wyjechać do akcji ratunkowej, nie wystarczą tylko tablice rejestracyjne i ważny przegląd – i poprosił księdza dziekana Janusza Gorczycę i księdza kapelana Stanisława Bijaka o poświęcenie pojazdu.

Nowy pojazd JRG to średni samochód ratowniczo-gaśniczy przeznaczony do przewozu 3 ton wody, 300 litrów środka pianotwórczego z pompą o wydajności 3 tys. litrów na minutę. Jest to samochód, który stanowi pierwszy rzut i wyjeżdża do każdego zdarzenia. Zastąpi on mana, który zostanie chwilowo przeniesiony do jednostki JRG w Jelczu-Laskowicach. To zapewni tam pełną gotowość do wyjazdu dwóch samochodów średnich. Samochody średnie pozwalają na przewóz sześciu ratowników i są wyposażone w uniwersalny sprzęt, który pozwala wykorzystać te pojazdy zarówno przy pożarach jak i wypadkach drogowych i innych zagrożeniach.

Tekst i fot. (WK)

