Uszkodzone auto, narkotyki i poszukiwany w szafie!

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Oławie zatrzymali 29-letniego mieszkańca Oławy, który rzucał w samochód kamieniami. Przy okazji znaleźli jego kolegę, który powinien siedzieć w areszcie…

Do zdarzenia doszło na Zwierzyńcu Dużym. 9 grudnia późnym wieczorem, kobieta jechała do domu, w pewnej chwili jej auto zostało obrzucone kamieniami. Kiedy się zatrzymała mężczyzna zaczął ją obrażać i wyzywać. Mieszkanka zadzwoniła na policję.

– Dyżurny skierował na miejsce dwóch oławskich dzielnicowych – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Policjanci po rozmowie z pokrzywdzoną zaczęli sprawdzać pobliski teren. Szybko zauważyli mężczyznę, którego rysopis odpowiadał informacjom przekazanym przez kobietę. Mieszkaniec był znany policjantom z wcześniejszych interwencji. Ustalili, że to ten mężczyzna zniszczył samochód. W toku dalszych czynności przeprowadzonych ze sprawcą policjanci znaleźli przy nim kilka porcji marihuany i amfetaminy. W trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanego dzielnicowi usłyszeli odgłosy dobiegające z szafy. Sprawdzili co się dzieje. Okazało się, że ukrywał się tam 29-letni kolega zatrzymanego, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Oławie celem odbycia kilkumiesięcznej kary aresztu.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy, następnie osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań. Podejrzanemu o zniszczenie mienia i posiadanie środków odurzających przedstawiono zarzuty. Mężczyzna przyznał się do ich popełnienia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast poszukiwany 29-latek został przewieziony do aresztu śledczego celem odbycia kary pozbawienia wolności, wcześniej wymierzonej przez sąd.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale