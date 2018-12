Był po służbie, zatrzymał pijanego kierowcę

Funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który miał ponad promil alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Mężczyznę przejęli policjanci z Komendy Powiatowej w Namysłowie, ponieważ to tam doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Za wzorową postawę i zaangażowanie sierż. Krystianowi Monastyrskiemu, osobiście podziękował komendant nadkom. Paweł Urbańczyk, list z podziękowaniami otrzymał też od komendanta z Namysłowa

**

– Funkcjonariusz będąc w czasie wolnym od służby zauważył samochód jadący „wężykiem” – mówi podinsp. Alicja Jędo, oficer prasowy KPP w Oławie. – Bez wahania zareagował. Wykorzystał moment zatrzymania pojazdu przy jednej z posesji, podbiegł do auta i otworzył drzwi. Poczuł silny zapach alkoholu, już wiedział, że ma do czynienia z nietrzeźwym kierującym. Poinformował, że jest policjantem i poprosił o oddanie kluczyków. O zdarzeniu powiadomił dyżurnego namysłowskiej policji. Gdy na miejsce przyjechał patrol okazało się, że mężczyzna ma ponad promil alkoholu w organizmie i nie posiada prawa jazdy, ponieważ to ostatnie zostało mu zatrzymane przez sąd, za jazdę w stanie nietrzeźwym. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje teraz sąd. Czujność policjanta i podjęte przez niego działania pozwoliły prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze. Najwyższe wyrazy uznania za postawę policjanta wyraził również Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, przesyłając funkcjonariuszowi pisemne podziękowanie.



**



Kategoria artykułu: Na sygnale