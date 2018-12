997 jak 112

Ważne! Wojewoda informuje, że od 3 grudnia Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) rozpoczęło przejmowanie obsługi numeru alarmowego 997

W przypadku obszaru działania Komendy Powiatowej Policji w Oławie proces ten powinien się zakończyć we wtorek 4 grudnia, o godz.13.00.

Oznacza to, że od teraz osoba zgłaszająca po wybraniu numeru 997 z dowolnego miejsca na obszarze województwa dolnośląskiego zostanie połączona z CPR we Wrocławiu, tak samo jak w przypadku wybrania numeru 112.

Zgłoszenie obsługiwane w CPR zostanie przyjęte przez operatora numerów alarmowych, wprowadzone do systemu teleinformatycznego i przekazane do dyżurnego Policji, a w przypadku takiej konieczności – również do innych służb – w zależności od charakteru zagrożenia lub zdarzenia.

Jak informuje Biuro Pasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przejęcie obsługi numeru 997 przez CPR ma spowodować skrócenie czasu oczekiwania na połączenie z numerem alarmowym do kilkunastu sekund. Obecnie na podjęcie połączenia kierowanego na numer 997 trzeba czekać nawet do kilkudziesięciu sekund, co jest spowodowane dużą liczbą zgłoszeń – w dużej części niezasadnych, w czasie których osoby potrzebujące pomocy oczekują na linii.

Obsługa numeru 997 w CPR umożliwi w razie potrzeby automatyczne przekierowanie połączenia do innego CPR, np. w przypadku zajętości wszystkich operatorów. Tam zgłoszenie zostanie przyjęte niezwłocznie i przekazane do właściwej miejscowo jednostki Policji, a to wpłynie na szybkość podjęcia interwencji przez służby. Tego rodzaju rozwiązanie sprawdza się już kilka lat w przypadku numeru 112, gdzie czas oczekiwania średnio wynosi zaledwie 10-12 sekund. Średni wzrost liczby połączeń w CPR po przejęciu numeru 997 w skali kraju wynosi ok. 8%. Taki sam rezultat spodziewany jest w CPR we Wrocławiu. Obecnie miesięcznie CPR obsługuje około 100 tys. zgłoszeń. Przejęcie obsługi 997 w CPR w poszczególnych województwach zostało już zrealizowane. Województwo dolnośląskie jest ujęte w harmonogramie MSWiA jako ostatnie, z uwagi na zakończoną na początku listopada tego roku inwestycję Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przeniesione wraz z całą infrastrukturą z dotychczasowej lokalizacji. Obecnie w CPR we Wrocławiu przez całą dobę dyżur pełni około 12-14 osób.

