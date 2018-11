Zdjęcie ilustracyjne Fot. Wioletta Kamińska

Zgubiła kluczyki, on znalazł i zabrał samochód!

Na parkingu znalazł kluczyki od audi. Otworzył auto i odjechał. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o krótkotrwałe użycie pojazdu.

Dyżurny policji przyjął zgłoszenie o kradzieży samochodu zaparkowanego przy ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach. – Poszkodowana wyjaśniła funkcjonariuszom, że zaparkowała samochód i zamknęła go „z pilota” – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Gdy po kilku godzinach wracała, nie mogła znaleźć kluczyków. Na parkingu nie było też samochodu. O zdarzeniu poinformowała policję. Właścicielka Audi wyceniła je na kwotę 20 tys. złotych. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego szybko znaleźli samochód. Sprawca porzucił audi na jednej z ulic Jelcza-Laskowic .Policjanci ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o dokonanie tego czynu. To 34-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic. Przyznał, że znalazł kluczyki w pobliżu zaparkowanego auta i otworzył je pilotem. Następnie odjechał. Gdy zobaczył radiowóz policyjny przestraszył się i zostawił auto. 34-latkowi przedstawiono zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5. – Szczęśliwa właścicielka odzyskanego przez policję samochodu wystosowała do komendanta KP w Jelczu-Laskowicach pismo z podziękowaniami za skuteczne i szybkie działania policji – dodaje Jędo.

