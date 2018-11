Fot. KPP w Oławie

Zobaczył podejrzane auto, zadzwonił po policję! To byli złodzieje

Ta sytuacja pokazuje, że warto reagować. Nad ranem 19 listopada po osiedlu domków jednorodzinnych jeździł fiat tipo na obcych numerach rejestracyjnych. Mieszkaniec powiadomił dyżurnego policji i poprosił o sprawdzenie. – Funkcjonariusze pojechali na wskazane osiedle, na jednej z ulic zauważyli opisane przez zgłaszającego auto, a w nim kierowcę oraz trzech pasażerów – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Już na początku kontroli okazało się, że kierujący samochodem 20-letni mieszkaniec Brzegu ma dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydane przez sąd. Wezwano pomoc drogową, która zabezpieczyła jego auto. Ustalono też, że mężczyzna i jego 17-letni kolega weszli do dwóch niezamkniętych samochodów, z których wzięli akumulator, narzędzia samochodowe i parę innych rzeczy. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Ponadto, w trakcie czynności procesowych z zatrzymanymi ustalili, że 20-latek, niedługo przed zatrzymaniem, włamał się jeszcze do mercedesa, z którego ukradł… 1,50 zł, a kilka dni wcześniej wyłamał zamek w schowku innego auta, z którego ukradł pendrive`a o wartości 30 złotych. Jak się okazało 20-letni mieszkaniec Brzegu, już wcześniej miał na swoim koncie konflikt z prawem. Był karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Za kradzież z włamaniem, 20-latkowi może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 17-latek, za przestępstwo kradzieży może spędzić „za kratkami” nawet 5 lat.

