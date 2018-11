Zdjęcie ilustracyjne

Codziennie na drogach ginie średnio aż 8 osób

Oławscy policjanci przypominają, że Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony w trzecią niedzielę listopada każdego roku. W tym roku ten dzień przypada na 18 listopada. Jest poświęcony pamięci osób zabitych i poszkodowanych w wypadkach drogowych, ich rodzinom i bliskim. Z roku na rok rośnie liczba krajów, które włączają się w obchody tego dnia. Dziś nie można zapomnieć też o ekipach ratunkowych, które na co dzień zajmują się następstwami tragicznych zdarzeń na drodze. Wśród nich są między innymi funkcjonariusze policji oraz specjaliści medyczni. Ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większy, że wiele ofiar to ludzie młodzi. Na polskich drogach dziennie ginie średnio aż 8 osób, a ponad 108 zostaje rannych. W tym dniu, podobnie jak w poprzednich latach, policjanci oławskiego ruchu drogowego podczas pełnionej służby na drogach powiatu, będą apelować o rozsądek i rozwagę na drodze.

*

Przypomnijmy!

*

Brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to z pewnością elementy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych.

Źródło KPP w Oławie