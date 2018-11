Zdjęcie ilustracyjne

„Psia grypa” rozkłada policję!

OŁAWA. – Nowy wirus w policji rozprzestrzenia się bardzo szybko. To prawdziwa epidemia. Trzeba izolować chorych. Nazwaliśmy tego wirusa „psia grypa H1 L4” – tak humorystycznie o sytuacji w policji mówią funkcjonariusze z oławskiej KPP, chociaż – jak podkreślają – wcale im do śmiechu nie jest

– Każdy się dziwi, co ja tutaj robię? Znajomi pytają, dlaczego się nie zwolnię – mówi oławski policjant. – Zostało mi jeszcze niewiele do emerytury, więc doczekam, skoro już tyle czasu poświęciłem i tyle zdrowia.

Na zarobki w policji funkcjonariusze skarżą się od dawna. Mówią, że obowiązków przybywa, a pieniądze wciąż takie same. Nie ma chętnych do pracy, dlatego niektórzy muszą pracować za dwóch. Policjanci z naszego powiatu są zdeterminowani. Mówią, że mają dość, są zmęczeni i rozżaleni. Ze mną rozmawiają bez oporów. Mówią, że przed dziennikarzem nie będą niczego ukrywać, chcą, żeby ludzie znali prawdę, proszę jedynie o zachowanie anonimowości. Absurdalnymi sytuacjami sypią jak z rękawa, podkreślając, że bycie policjantem dzisiaj, to tak jak występowanie w czarnej komedii…

Policjanci z naszego powiatu również masowo poszli na zwolnienia. We wtorek, m.in z 12 policjantów ruchu drogowego w pracy został tylko kierownik. Mundurowi zapowiadają, że będą walczyć o swoje przywileje. Uważają, że zarobki są zbyt niskie. Nam powiedzieli o swoich oczekiwaniach. Obszerny materiał na ten temat publikujemy w najnowszym papierowym wydaniu „Powiatowej”. W sprzedaży już dziś (7 listopada) wieczorem. Gazeta będzie do kupienia również on-line. Link będzie aktywny od jutra.