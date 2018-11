Potrącenie rowerzystki. Kierowca nietrzeźwy

Oława. Wypadek. 0,19 (mg/l) czyli blisko 0,4 promila w wydychanym powietrzu miał kierowca, który 6 listopada potrącił rowerzystkę

Do wypadku doszło około godz. 9.15 na ulicy Zwierzynickiej przy skręcie na śluzę. Kierujący nissanem almerą mieszkaniec Oławy, jadący od strony Zwierzyńca Dużego potrącił rowerzystkę. Kobieta jechała ścieżka rowerowa ze Ścinawy Polskiej do Oławy.

Poszkodowana ze złamaną prawą ręka i obiciami ciała trafiła do szpitala w Oławie.

– Kierowca ma 0,19 promila w wydychanym powietrzu – mówi sierżant sztabowy Tomasz Gontlach. – Sprawa zostanie skierowana do sądu.

(WK)