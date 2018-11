Zdjęcie ilustracyjne Fot. Wioletta Kamińska

Wypytują, obserwują, udają, że chcą coś kupić, a później kradną!

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie powiatu oławskiego doszło do sześciu kradzieży z włamaniem do domów oraz do altanek na ogrodach działkowych. Policja ostrzega.

Na przestrzeni września i października oławska policja przyjęła sześć zgłoszeń. – Do popełnienia przestępstw najczęściej dochodziło pod nieobecność domowników, w czasie kiedy byli w pracy, w szkole lub na wyjazdach – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Przestępcy włamywali się pokonując zabezpieczenie zamka w drzwiach wejściowych bądź wyłamywali lub podważali okna, zarówno te w domach , jak i w altankach. Łupem padały wszystkie przedmioty mające większą wartość: biżuteria złota, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia, pieniądze, itp.

Chcąc zapobiec podobnym sytuacjom, oławska policja przypomina i radzi:

– gdy wyjeżdżasz z domu poinformuj o tym sąsiada lub inną zaufaną osobę i poproś aby o zaopiekowała się twoim dobytkiem; podczas dłuższego wyjazdu nie przechowuj drogocennych rzeczy w domu (złoto, pieniądze), włamywacze raczej nie interesują się sprzętem RTV i AGD, tylko drogocennymi przedmiotami bez numerów identyfikacyjnych, najbezpieczniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, cennej biżuterii, akcji i obligacji jest bank, złodziej szybko znajdują ukryte pieniądze i wartościowe przedmioty w różnego rodzaju szafach, torebkach, czy bieliźniarkach,

– nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką lub na parapecie, nie wieszaj ich także na szyi swej pociechy ; zabezpiecz w sposób należyty drzwi i okna swojego mieszkania, załóż solidne zamki,

– wykonaj solidne ogrodzenie, zadbaj o oświetlenie w szczególności wejść, okien tarasowych i bram garażowych, zamontuj rolety antywłamaniowe lub kraty w szczególności w dolnych partiach budynków, tj. w piwnicy domu,

– uważaj na kręcących się po klatkach schodowych oraz w pobliżu domu ludzi, których nie znasz, czy nie kojarzysz z widzenie, jak również na pojazdy będące na obcych numerach rejestracyjnych, zainteresuj się tymi osobami, przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd oraz cechy charakterystyczne takie jak tatuaże, blizny, fryzury czy ubiór; marka oraz numer rejestracyjny pojazdu również może być przydatny Policji, gdyby doszło do włamania,

– sprawdzaj tożsamość i wiarygodność osób obcych, przychodzących do twojego mieszkania, czy domu pod pretekstem oferowania różnych usług handlowych, nie wpuszczaj tych ludzi bez uzasadnionych powodów do mieszkania– w razie wątpliwości dzwoń na Policję aby nie paść ofiarą oszustwa,

– gdy niestety okaże się, że w twoim domu doszło do włamania, nie dotykaj niczego, poinformuj Policje o zdarzeniu i opuść pomieszczenie; sprawdzenie co ci zginęło lub co zostało uszkodzone może spowodować zatarcie śladów, które pozostawił przestępca i może to w dużym stopniu utrudnić prace policjantów.

Powyższe rady analogicznie należy stosować do zabezpieczenia mienia na działkach:

– również w przypadku sprzętu działkowego wskazanym byłoby zanotować na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.), te które nie posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są twoją własnością).

– uważaj na kręcących się w pobliżu działki ludzi, zainteresuj się nimi, zapytaj kogo szukają, przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd, przezorność może uchronić przed kradzieżą zaś spostrzeżenia mogą być przydatne Policji, gdyby doszło do włamania,

– sprawdź tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzących na działkę w sprawie odkupienia starych zegarów lub książek, niezbędnej naprawy urządzeń, skoszenia trawy, czy pomocy w jakimkolwiek innym zajęciu związanym z pracą na działce, nie wpuszczajmy bez uzasadnionych powodów nieznanych osób;

z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach, tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która dokonuje włamań.

– współdziałaj zawsze z sąsiadami, zwracaj uwagę także na ich altankę; podczas ich nieobecności interesuj się ludźmi kręcącymi się w pobliżu ich działki, zwracaj uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów,

– opuszczając na dłużej swój ogródek działkowy nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecności, poproś sąsiada, by otworzył na krótko okna, wieczorem włączył na jakiś czas światło w altance, czy w miarę możliwości skosił trawę lub zagrabił liście,

– ubezpiecz swój domek na działce, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.

Policja apeluje! Telefony 997 i 112 są dostępne dla każdego. Wszystkie spostrzeżenia budzące niepokój nie będą bagatelizowane, zostaną skrupulatnie sprawdzone.

Źródło KPP w Oławie