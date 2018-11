Poprosił, żeby się pospieszyli, bo chce się zabić

Dzięki czujności i dociekliwości policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oławskiej komendy nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze uratowali młodego mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo. We wtorek 30 października po godz. 10:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę (21- letni mieszkaniec Oławy).

– Podczas rozmowy zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenie policjantów, którzy postanowili sprawdzić jego plecak – mówi asp. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie. – Mundurowi znaleźli w nim sznur z pętlą. Mężczyzna wyjaśnił, że chce po interwencji popełnić samobójstwo, do którego przez kilka dni przygotowywał się w tajemnicy, po czym poprosił o szybsze zakończenie czynności.

Mężczyzna został przekazany Zespołowi Pogotowia Ratunkowego, który udzielił mu dalszej niezbędnej pomocy.

Dzięki czujności i dociekliwości policjantów nie doszło do tragedii.

(Źródło KPP w Oławie)