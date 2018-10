Włamywał się do kościołów i kradł pieniądze

40-latek odpowie za kilkanaście kradzieży z kościelnych skarbonek. Mieszkańca powiatu oleśnickiego zatrzymali policjanci z Trzebnicy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Złodziej wszedł do 14 kościołów na terenie Dolnego Śląska, m.in. w Jelczu-Laskowicach, Oławie, Wrocławiu, Bierutowie, Ligocie Małej.

– Podejrzany usłyszał już zarzuty 14 włamań, w wyniku których jego łupem padły pieniądze w łącznej kwocie 6040 złotych – mówi podkom. Piotr Dwojak z KPP w Trzebnicy.

Mężczyzna był już karany za włamania i kradzieże. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z ustaleń śledczych wynika, że do wszystkich zdarzeń doszło w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy i ustalają czy 40-latek ma na swoim koncie inne przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.





Źródło KPP w Trzebnicy