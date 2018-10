Kolejne włamania!

W sobotę policja odebrała dwa zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców.

Złodziej lub złodzieje weszli do domu jednorodzinnego w Marcinkowicach. – Podważyli uchylone okno – mówi podinspektor Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Do włamania doszło 13 października między godz. 19.00 a 21.00, kiedy właścicielka była u rodziny.

Zabrali pieniądze i biżuterię. Straty ponieśli też mieszkańcy Bystrzycy. W domu nie było ich kilka dni. Nie wiadomo więc, kiedy dokładnie doszło do włamania. Policję powiadomili po powrocie w sobotę około godz. 11.00. Tu sprawcy też weszli przez okno, ale najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe i wybili szybę. Splądrowali dom, zabrali pieniądze i biżuterię. Starty są nie mniejsze niż 5 tys. złotych.

Czujni powinni być również działkowcy. Jesienią i zimą włamań do altan jest najwięcej. Już doszło do kradzieży na terenie ogrodu działkowego Stokrotka w Oławie. Złodziej zabrał sprzęt wart około 1000 złotych