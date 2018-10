Nie zdążył zahamować. AKTUALIZACJA

Znamy przyczynę wczorajszego wypadku, do którego doszło około godz. 14.40 na łuku drogi tuż przed Jelczem-Laskowicami. 22-letni mieszkaniec gminy Jelcz-Laskowice jechał mercedesem w stronę Jelcza-Laskowic, jadący przed nim 37-letni kierowca samochodu ciężarowego nagle zahamował, kierowca mercedesa nie zdążył odpowiednio zareagować i uderzył w naczepę, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu, na którym było renault. Doszło do czołowego zderzenia. – Kierowca mercedesa jest sprawcą, nie dostosował prędkości do warunków ruchu – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie.

*

Na miejsce wypadku pierwsza dotarła straż pożarna. – Udzielaliśmy pomocy kierującej i pasażerowi renault, byli przytomni, skarżyli się na duszności, mieli ogólne potłuczenia, kierowca mercedesa odmówił pomocy – mówi bryg. Krzysztof Gielsa, zastępca komendanta KP PSP w Oławie. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 71-latka (pasażer renault) do szpitala. Tam również trafiła 61-letnia kierująca renault, po którą przyjechała karetka. Pacjenci pozostali na obserwacji w szpitalu, z wstępnych informacji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierujący byli trzeźwi. Droga po tym wypadku była nieprzejezdna przez kilka godzin.





***

9 października doszło też do dwóch innych zdarzeń drogowych. Około godziny 16.20 w Oławie na ulicy 3 Maja kierująca autem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła rowerzystę. 21-letni mężczyzna ma ogólne potłuczenia. Natomiast o godz. 22.45 kierowca volkswagena na nieoświetlonym przejściu przy ul. Ofiar Katynia potrącił 22-letniego pieszego, z ogólnymi obrażeniami trafił do szpitala.