Zdjęcie ilustracyjne

Kierowca kompletnie pijany. Wjechał w inne auto

7 października około 19.00 w Oławie na ul. Polnej doszło do zdarzenia drogowego. – Kierujący volkswagenem passatem, jadąc ul. Polną w kierunku ul. Małodworcowej, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w volkswagena golfa, wyjeżdżającego z ul. Morelowej – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – kierowca passata miał prawie 2.5 promila alkoholu w organizmie. Sprawca zdarzenia to 25-letni obywatel Ukrainy. Z kierowcą jechał pasażer, też 25-letni obywatel Ukrainy, również nietrzeźwy. Kierujący golfem to 55-letni mieszkaniec Oławy, który doznał ogólnych potłuczeń.

Przy zderzeniu volkswagen wjechał w ogrodzenie na posesji przy ul. Polnej, powodując straty

*

KPP w Oławie wszczęła przeciwko 25-latkowi postępowanie z art. 178a par.1 kk – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i z art. 86 par. 1 kw. (spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu)

*

Kierujący golfem 55-latek doznał ogólnych potłuczeń, po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Sprawca zdarzenia na miejscu został przebadany przez zespół pogotowia, nie zabrano go do szpitala. Pasażer odmówił pomocy medycznej.