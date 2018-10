Wyszedł od lekarza i stracił przytomność. Pomogli mieszkańcy i policjant

75-latek po wyjściu od lekarza wstąpił z żoną na zakupy przy ul. Chrobrego. W przedsionku sklepu stracił przytomność. W pobliżu był policjant wydziału prewencji z oławskiej komendy. Pomógł innym mieszkańcom w fachowym udzieleniu pierwszej pomocy. – Zauważył leżącego mężczyznę z raną ciętą na głowie – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Świadkowie zdarzenia przystąpili do pomocy, wykonywali mężczyźnie masaż serca. Policjant włączył się do akcji ratunkowej, wykorzystując profesjonalnie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, wykonał pośredni masaż serca. Wezwane przez obsługę sklepu pogotowie ratunkowe, przejęło dalsze czynności ratownicze i zabrało mężczyznę do szpitala. Do zdarzenia doszło 4 października.