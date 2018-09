Fot. OSP SIECHNICE

Wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy i ubezpieczenia. Dachował i uszkodził kilka aut

To zdarzenie wyglądało niezwykle niebezpiecznie. 31-letni mieszkaniec Oławy nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem. Nie miał też polisy OC, ani dowodu rejestracyjnego. Ta podróż mogła skończyć się tragedią. Na szczęście nikt nie zginął. Samochód dachował, uszkodził ogrodzenie, trzy auta, a kierowca wypadł z auta.

Do wypadku na trasie Oława-Wrocław doszło w sobotę (8 września) około południa. Według ustaleń policjantów ruchu drogowego, kierujący fiatem ducato, jadąc od strony Wrocławia, stracił panowanie nad pojazdem, który kilkakrotnie dachował i wjechał do rowu. Samochód zatrzymał się na autach zaparkowanych w pobliżu. Kierowca wypadł przez okno. Z obrażeniami ciała został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. – Tam ujawniono przy nim substancję, która została poddana badaniu biegłego, pod kątem zawartości w niej środków odurzających – mówi podinsp. Alicja Jędo.

Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Taka sama kara grozi kierowcy, który nie wykonuje polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego na sygnały policji.

Źródło KPP w Oławie

