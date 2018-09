Oszust mówił, że jest policjantem z Oławy! Pytał o stan konta…

W Oławie oszuści próbowali wyłudzić pieniądze metodą „na policjanta”. 3 i 4 września dziewięciu mieszkańców odebrało telefony od osoby podającej się za policjanta z oławskiej komendy. „Fałszywy policjant” mówił, że policja rozpracowuje siatkę oszustów włamujących się na konta klientów. W tym celu wypytywał o stan majątkowy rozmówców i zasobność ich portfela.

3 września sześć osób zgłosiło się do Komendy Powiatowej Policji w Oławie, a 4 września następne trzy. – Wszyscy zgłaszający informowali o podejrzanych telefonach od fałszywego policjanta z oławskiej komendy, który informował rozmówców o atakach hakerskich na ich konta bankowe, przy okazji wypytywał o stan konta, majątek i inne dobra materialne – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Na szczęście żadna ze zgłaszających się osób nie została oszukana. Każda z nich zachowała czujność i zimną krew. Obecnie policja prowadzi w tej sprawie ustalenia.

Policja radzi

Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny, bądź policjanta i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

Źródło KPP w Oławie