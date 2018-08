Zatrzymany za posiadanie narkotyków Fot. KPP w Oławie

Miał ponad pół kilograma amfetaminy

24-letni mieszkaniec gminy Oława trafił na dwa miesiące do aresztu. Jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Został zatrzymany przez policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Podczas kontroli drogowej znaleziono przy nim ponad 18 gramów amfetaminy. – To okazało się przysłowiowym wierzchołkiem góry lodowej – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – W trakcie dalszych czynności procesowych funkcjonariusze pionu kryminalnego, przy użyciu psa do tropienia narkotyków, w pomieszczeniach mieszkalnych podejrzanego ujawnili i zabezpieczyli ponad 550 gramów tego środka. Z tej ilości amfetaminy można było uzyskać ponad 5600 porcji handlowych.

Sąd Rejonowy w Oławie, na wniosek policji poparty przez prokuraturę, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące, wobec 24 – letniego mieszkańca gminy Oława. Do zatrzymania mężczyzny doszło podczas kontroli drogowej, w trakcie której okazało się , że posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Podejrzewając, że kierowca motoroweru może posiadać narkotyki, policjanci dokładnie sprawdzili pojazd i kierowcę. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie woreczek strunowy z białym proszkiem, który w toku dalszych czynności okazał się amfetaminą (18 gramów). Policjanci zabezpieczyli narkotyki. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. W trakcie dalszych czynności procesowych, między innymi podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych podejrzanego, policjanci pionu kryminalnego, przy użyciu psa do tropienia narkotyków, znaleźli i zabezpieczyli prawie 550 gramów amfetaminy, które trafiło do policyjnego depozytu.

Postępowanie przeciwko podejrzanemu jest w toku. Obecnie policjanci nadal szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, w tym skąd zatrzymany miał środki odurzające, czy, i na jaką skalę zajmował się ich rozprowadzaniem. Przypomnijmy, że za posiadania narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, kara może się zwiększyć nawet do 10 lat.

