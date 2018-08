Naganne zachowanie kierowcy. Policja ma zgłoszenie

Wczoraj opublikowaliśmy informację o kierowcy, który stwarza zagrożenie na trasie Oława-Jelcz-Laskowice. Załączyliśmy również link do video, które świadek sytuacji zamieścił w serwisie YouTube. ZOBACZ tutaj: https://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/81228-drodze-smierc-o-wlos-tragedii/ Dziś sprawdziliśmy, czy policja otrzymała oficjalne zgłoszenie? Okazuje się, że wczoraj przesłano materiał na maila Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Adres [email protected] stworzono specjalnie, aby zgłaszać niebezpieczne i agresywne zachowania na drodze. Dziś ten materiał komenda wojewódzka przekazała do oławskiej KPP. Sprawą zajmie się zespół do spraw wykroczeń. Samo zgłoszenie jednak nie wystarcza, aby zakończyć sprawę. Niezwykle ważne jest czy świadek, który widział tę sytuację i zamieścił nagranie będzie współpracował z policją. Podkom. Krystian Wiżgała, kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Oławie komentuje zachowanie kierowcy krótko. – To naganne i bardzo niebezpieczne – mówi. – Na tej trasie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, dlatego często policjanci pojawiają się tam z wideorejestratorem. Dziś rano również przeprowadziliśmy taką kontrolę.