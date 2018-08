Kierowca zatrzymany za posiadanie narkotyków

Znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość, jeden miał amfetaminę

14 sierpnia policja w całym kraju przeprowadziła ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju. W powiecie oławskim policjanci ruchu drogowego skontrolowali 44 pojazdy. 23 kierujących znacznie przekroczyło prędkość. Jeden z kierujących został przez policjantów zatrzymany, posiadał przy sobie amfetaminę.

***

– Kaskadowy pomiar prędkości polega na prowadzeniu kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi -mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy trudniej jest tam zachować koncentrację, ponieważ dociera do niego wiele informacji na raz i jeśli będzie jechał z dużą prędkością jego umysł nie zarejestruje wszystkich ważnych „komunikatów”, np. znaków drogowych czy zachowań innych uczestników ruchu. Może się zdarzyć, że pominie istotną dla bezpieczeństwa informację i dojdzie do wypadku.

***

Podczas kontroli przeprowadzonej przez policjantów oławskiej drogówki, przy 29-letnim mieszkańcu gminy Domaniów, funkcjonariusze znaleźli kilka porcji amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do do 3 lat.

***

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

*

Prowadząc pojazd należy też utrzymywać prędkość, która zapewnia bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, aby w razie nagłego hamowania uniknąć zderzenia.

*

Mówiąc o zagrożeniach związanych z prędkością należy wspomnieć o grupie tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata. Zwłaszcza młodych mężczyzn cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka. Tragiczne zdarzenia w ruchu drogowym z ich udziałem nasilają się w wakacje. W ostatnim czasie policja każdego dnia odnotowuje wypadki, których byli sprawcami.