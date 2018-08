Ukarani mandatami. Rowerzyści nie korzystają ze ścieżek, a piesi nie patrzą na światła

9 sierpnia policjanci z oławskiej drogówki przeprowadzili kolejne działania pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. – Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek, technicznej ochrony. Statystyki policyjne pokazują, że nie wszyscy stosują się do przepisów. Podczas działań policjanci ujawnili 28 wykroczeń – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie

Policjanci prowadzili kontrole na drogach powiatu. Z 28 wykroczeń, aż 18 popełnili rowerzyści, natomiast 9 wynikało z winy pieszego. Tylko 1 wykroczenie popełnił kierowca pojazdu silnikowego. Najczęściej popełniane wykroczenie przez pieszych, to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Rowerzyści nieprawidłowo przejeżdżali przez przejścia dla pieszych bądź nie korzystali ze ścieżek rowerowych, tam gdzie są wyznaczone.

Wobec osób, które popełniły wykroczenia zastosowano pouczenia i nakładano mandaty karne.

W ramach akcji funkcjonariusze zatrzymali również nietrzeźwego kierującego, innemu kierowcy zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h od prędkości dozwolonej.