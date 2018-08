Wysypywała marihuanę z młynka, a policjanci przechodzili obok

Policjanci z Oławy zatrzymali dwie osoby w wieku 24 i 16 lat, które miały przy sobie narkotyki. To działo się 2 sierpnia. Patrolujący miasto zauważyli chłopaka i dziewczynę, siedzących na progu drzwi wejściowych do budynku. – Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy osoby te nie potrzebują pomocy – wyjaśnia podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie.- Podeszli i zauważyli, jak nastolatka wysypuje z młynka na kartkę susz roślinny, który po sprawdzeniu okazał się marihuaną. Obok dziewczyny siedział młody mężczyzna, przy którym funkcjonariusze znaleźli amfetaminę (kilkanaście porcji).

***

24-latek z Oławy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat. Nieletnia trafiła do policyjnej izby dziecka. Jej dalszym losem zajmie się sąd rodzinny. Ponadto w pobliżu budynku, gdzie zatrzymano młodych ludzi, policjanci znaleźli rower, sprawdzili jego pochodzenie i okazało się, że został skradziony na terenie powiatu brzeskiego. Rower zabezpieczono. Teraz policja ustala w jakich okolicznościach znalazł się w Oławie i kto go ukradł.