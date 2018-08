Właściciel zostawił kluczyki w aucie. Złodzieje odjechali, ale…

Policjanci pionu prewencji z komisariatu w Jelczu-Laskowicach zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 22 i 28 lat, którzy ukradli fiata jednemu z mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice. Auto zostało odzyskane, a sprawcy trafili do policyjnego aresztu.Za kradzież samochodu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

***

5 sierpnia około godz. pierwszej policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z KP w Jelczu-Laskowicach usłyszeli komunikat od dyżurnego policji o kradzieży auta marki Fiat Cinquecento. Do kradzieży doszło na ul. Belgijskiej. Tam też funkcjonariusze spotkali się z właścicielem auta, który opisał im okoliczności kradzieży, między innymi przyznał się, że zostawił auto otwarte z kluczykami w środku. Policjanci mając na uwadze zebrane informacje obserwowali ulice. Tuż przed godziną trzecią funkcjonariusze idąc przez ul. Techników zauważyli, jak na osiedlowy parking wjeżdża pojazd odpowiadający temu skradzionemu. Policjanci podeszli do auta, w którym oprócz kierowcy znajdował się pasażer. Funkcjonariusze wylegitymowali obu mężczyzn. Od kierującego wyczuli alkohol, mężczyzna był nietrzeźwy. W trakcie rozmowy z policjantami obaj przyznali się do kradzieży auta. Fakt kradzieży tłumaczyli chęcią zarobienia dodatkowych pieniędzy, które mogliby uzyskać sprzedając samochód. Plany się nie powiodły. Zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Przedstawiono im zarzut kradzieży, za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Jednemu z podejrzanych dodatkowo przedstawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.