Fot. KPP w Oławie

Zwrócił mu uwagę i został pobity

Oławscy policjanci zatrzymali 23-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o uszkodzenie ciała 34-letniego oławianina.

Jak informuje podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie do zdarzenia doszło 5 sierpnia przed północą. 34-letni mieszkaniec będąc na stacji paliw zwrócił uwagę mężczyznom słuchającym bardzo głośno muzyki, odtwarzanej z przenośnego radia. To upomnienie jednemu z nich nie spodobało się, więc podszedł do oławianina i uderzył go w twarz. Z ustaleń policji wynika, że 34-latek padając na ziemię, doznał urazu narządów wewnętrznych. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy, w szczególności przesłuchanie jednego ze świadków w znacznej mierze przyczyniło się do zatrzymania sprawcy. To 23-letni obywatel Ukrainy, przebywający tymczasowo na terenie powiatu oławskiego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie uszkodzenia ciała oławianina mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Do innego pobicia doszło z soboty na niedzielę przy ulicy Strzelnej. Tutaj również udział w zajściu brali obywatele Ukrainy, którzy pobili oławianina. Mężczyzna leży we wrocławskim szpitalu i ma pękniętą czaszkę.