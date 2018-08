Zdjęcie ilustracyjne Fot. Agnieszka Herba

UWAGA! Znowu włamania!

– Zaczyna mnie to przerażać i chcę, żeby inni zrozumieli, że ich też może to spotkać – mówi mieszkanka. – Myślałam, że złodzieje nigdy nie wejdą do mojego mieszkania… Proszę, ostrzegajcie mieszkańców, niech reagują i nie będą obojętni

Kobieta zadzwoniła do redakcji i prosiła o anonimowość. Bardzo chciała, aby chociaż część ludzi zaczęła reagować i interesować się tym, co dzieje się obok miejsca, w którym mieszkają.

– Jestem przerażona, że brakuje postaw obywatelskich, a złodzieje czują się bezkarni i korzystają z okazji. Kiedy czytałam o włamaniach, czy słuchałam, jak ktoś opowiadał o takich przykrych sprawach, to owszem współczułam ludziom, ale nigdy nie myślałam, że mnie też okradną. Człowiek tak o tym nie myśli, ja też nie byłam na to uwrażliwiona. I nagle, niespodziewanie mnie też to spotkało.

