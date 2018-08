Ruch wahadłowy będzie przez kilka miesięcy!

Duże utrudnienia pojawią się za tydzień i potrwają kilka miesięcy! Nowa nawierzchnia jest kładziona na odcinku od ulicy Kutrowskiego (na wysokości stacji paliw) do wiaduktu na ul. 1 Maja, ale szykują się kolejne utrudnienia, które potrwają znacznie dłużej

Trwa przebudowa ulicy Oleśnickiej (to odcinek należący do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei). Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej, ale 11 sierpnia ruszy remont drogi (odcinek od mostu na Odrze do skrzyżowania dróg 396 i 455 na Jelcz i Bierutów). Tutaj prace nie będą szły tak sprawnie jak na ulicy Kutrowskiego, ponieważ tam wymieniana jest tylko nawierzchnia. Na Oleśnickiej będzie ona również utwardzona i wzmocniona, a takie prace wymagają czasu. – Wykonaliśmy badania gruntu i wzmocnienie jest konieczne, aby asfalt nie był zdeformowany i nie zapadał się – mówi Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy.

Już 11 sierpnia pojawią się drobne utrudnienia w ruchu – pracownicy będą ustawiać znaki, barierki i przygotowywać odcinek od mostu na Odrze do ulicy Nadbrzeżnej – tu będzie wykonany pierwszy etap prac. Większych utrudnień kierowcy mogą się spodziewać od 13 sierpnia. Wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Remont ma zakończyć się w listopadzie, ale kierowcy powinni normalnie jeździć od połowy października.

(AH)