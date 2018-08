Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Kamil Tysa

To może zdarzyć się każdemu. Co robić?

Wielu kierowców nie wie, jak ma się zachować widząc wypadek samochodowy. Niektórzy przejeżdżają obojętnie, inni panikują. Czas jest najważniejszy dla ofiar takiego zdarzenia. Jeśli pomoc przyjdzie w porę są większe szanse uratowane czyjegoś życia. Zapoznaj się z radami policjantów, jak zachowywać się gdy jesteś świadkiem wypadku. Pamiętaj, że ty też możesz kiedyś potrzebować czyjejś pomocy.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

„zasłoń” swoim pojazdem miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy, warto włączyć światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku),

w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze ( własny lub z pojazdów poszkodowanych),

wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,

przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998,997,999,112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,

jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,

jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:

weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

weź ze swojego pojazdu apteczkę,

weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,

weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić (scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)

oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się paliwo,

zachowaj szczególną ostrożność,

spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach:

sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,

jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,

zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność – pamiętaj, że szkło hartowane (najczęściej szyby boczne) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,

dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,

oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,

w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej,

jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania,

najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.

Zaalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:

samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie

nie ma wycieków paliwa

odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu

miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone

poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ).

Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

Źródło KSP